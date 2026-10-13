Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs. Das teilten Ärzte der Gemelli-Klinik in Rom mit, nachdem der Pontifex am Dienstag erfolgreich an der Lunge operiert worden war.
Die Chirurgen entfernten den Unterlappen der rechten Lunge des Papstes. Die während der Operation untersuchten Gewebeproben bestätigten nach Angaben des Pressebüros des Heiligen Stuhls die Diagnose Lungenadenokarzinom. Untersuchungen im Vorfeld der Operation hätten diesen Verdacht bereits nahegelegt, hieß es.
Der Papst soll sich etwa drei Stunden lang im Operationssaal befunden haben, während die Operation selbst etwa 90 Minuten dauerte. Die Ärzte gaben an, dass die OP erfolgreich verlaufen sei und keine Komplikationen aufgetreten seien. Papst Leo erwachte nach der Operation und kehrte nach einer kurzen Beobachtungsphase in sein Zimmer im 10. Stock des Krankenhauses zurück, hieß es.
Leo XIV. ist seit dem 8. Mai 2025 der Bischof von Rom und als Papst Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sowie Staatsoberhaupt des Staates der Vatikanstadt. Er wurde als Nachfolger des im April 2025 verstorbenen Papst Franziskus im vierten Wahlgang zum Papst gewählt.
Die Chirurgen entfernten den Unterlappen der rechten Lunge des Papstes. Die während der Operation untersuchten Gewebeproben bestätigten nach Angaben des Pressebüros des Heiligen Stuhls die Diagnose Lungenadenokarzinom. Untersuchungen im Vorfeld der Operation hätten diesen Verdacht bereits nahegelegt, hieß es.
Der Papst soll sich etwa drei Stunden lang im Operationssaal befunden haben, während die Operation selbst etwa 90 Minuten dauerte. Die Ärzte gaben an, dass die OP erfolgreich verlaufen sei und keine Komplikationen aufgetreten seien. Papst Leo erwachte nach der Operation und kehrte nach einer kurzen Beobachtungsphase in sein Zimmer im 10. Stock des Krankenhauses zurück, hieß es.
Leo XIV. ist seit dem 8. Mai 2025 der Bischof von Rom und als Papst Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sowie Staatsoberhaupt des Staates der Vatikanstadt. Er wurde als Nachfolger des im April 2025 verstorbenen Papst Franziskus im vierten Wahlgang zum Papst gewählt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur