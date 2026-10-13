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ratgeberGELD.at
13.10.2026 23:09 Uhr
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Amazon (AMZN): Trendfortsetzung oder Bullenfalle?

Spannendes Pullback-Setup!

Rückblick

Nach einer scharfen Korrekturphase im Sommer und einer anschließenden Stabilisierung kämpfte die Amazon-Aktie darum, den Widerstandsbereich um 259 USD zu überwinden. Mittlerweile hat sich das Papier dynamisch über diese wichtige Widerstandszone nach oben gearbeitet.

Amazon-Aktie: Chart vom 13.10.2026, Kürzel: AMZN, Kurs: 260.88 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat kürzlich die Widerstandslinie im Bereich von 259 USD nach oben durchbrochen und notiert nach einem Rücksetzer aktuell bei etwa 260.88 USD. Der kurzfristige EMA 20 und der mittelfristige EMA 50 drehen wieder nach oben und bieten dynamischen Halt. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg in Richtung des bisherigen Hochs offen, solange der Breakout nach dem Pullback bestätigt wird.

Mögliches bärisches Szenario

Das kritische Niveau auf der Unterseite liegt im Bereich des EMA 20 und EMA 50. Bei einem Bruch von 253 USD würde sich das Chartbild spürbar eintrüben. Die nächsten logischen Anlaufstellen der Bären wären dann die vorherigen Konsolidierungstiefs im Bereich von 245 USD.

Meinung

Amazon profitiert weiterhin von einer steigenden Effizienz im weltweiten Logistiknetzwerk sowie der Automatisierung durch KI und Robotik in den Erfüllungszentren. Die Hauptrendite-Quelle profitiert enorm von der weltweiten Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Das margenstarke Segment für digitale Werbeeinnahmen wächst zweistellig und stützt die operative Marge des Gesamtkonzerns. Der Markt blickt nun gespannt auf den anstehenden Quartalsbericht Ende Oktober 2026.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.80 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.62 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Amazon ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMZN hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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