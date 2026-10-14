Die NovoCure-Aktie könnte von steigenden Umsätzen, neuen Krebstherapien und einer möglichen Neubewertung profitieren. Entscheidend wird sein, ob das Biotechnologieunternehmen sein Wachstum fortsetzen und nachhaltig profitabel werden kann. Innovativer Krebstherapie-Spezialist NovoCure entwickelt und vermarktet Krebstherapien auf Basis elektrischer Wechselfelder, die die Teilung von Krebszellen stören sollen. Mit Optune Gio, Optune Lua und Optune Pax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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