AbbVie und Novo Nordisk zählen zu den bedeutenden Unternehmen der globalen Pharmabranche, verfolgen jedoch unterschiedliche Wachstumsstrategien. Während AbbVie mit neuen Medikamenten den Verlust früherer Umsatzbringer ausgleichen will, steht Novo Nordisk trotz seiner führenden Position im Markt für Abnehmmedikamente unter zunehmendem Wettbewerbsdruck. Für langfristige Anleger stellt sich daher die Frage, welche Aktie das attraktivere Verhältnis von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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