6,4 Millionen US-Dollar pro Patient: Warum Medtronic, Lifeward und NurExone an drei Stufen der Rückenmarksversorgung ansetzen

Anzeige / Werbung

Eine schwere Rückenmarksverletzung ist nicht nur ein medizinischer Einschnitt. Sie kann über Jahrzehnte eine Versorgungskette aus Operationen, Hilfsmitteln, Rehabilitation, Pflege und wiederkehrenden Komplikationen auslösen. Für eine 25-jährige Person mit hoher Tetraplegie schätzt das US-amerikanische National Spinal Cord Injury Statistical Center die direkten lebenslangen Gesundheits- und Lebenshaltungskosten auf rund 6,4 Millionen US-Dollar. Indirekte Kosten wie Produktivitätsverluste sind darin noch nicht enthalten.

Diese Größenordnung erklärt, warum Innovation an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzt. Medtronic stabilisiert die verletzte Wirbelsäule und modernisiert den Operationssaal. Lifeward unterstützt Menschen mit chronischer Lähmung im Alltag. NurExone will früher eingreifen und die biologische Reparatur des verletzten Nervengewebes fördern. Die Ansätze konkurrieren nicht unmittelbar; sie adressieren drei Stufen derselben Versorgungskette.

Stufe 1: Stabilisieren und weitere Schäden begrenzen

Medtronic plc (ISIN: IE00BTN1Y115) liefert Implantate, Navigation und robotische Unterstützung für die Wirbelsäulenchirurgie. Systeme wie CD Horizon dienen dazu, Wirbelsäulenabschnitte nach Traumata zu fixieren und zu stabilisieren. Mit der Plattform Stealth AXiS, die 2026 die CE-Kennzeichnung erhielt, verbindet Medtronic Operationsplanung, Navigation und Robotik; die LiveAlign-Technologie soll Veränderungen der Ausrichtung während des Eingriffs in Echtzeit sichtbar machen.

Solche Lösungen können die anatomische Stabilität wiederherstellen, Druck auf das Rückenmark reduzieren und zusätzliche mechanische Schäden verhindern. Sie lassen jedoch keine zerstörten Nervenfasern nachwachsen. Selbst eine technisch erfolgreiche Operation kann deshalb Lähmungen, Sensibilitätsstörungen und Einschränkungen von Blasen- oder Darmfunktion nicht automatisch rückgängig machen.

Stufe 2: Funktionen im Alltag zurückgewinnen

Lifeward Ltd. (ISIN: IL0011331076) setzt in einer späteren Phase an. Das persönliche Exoskelett ReWalk 7 unterstützt ausgewählte Menschen mit chronischer Rückenmarksverletzung beim Stehen und Gehen sowie beim Überwinden von Bordsteinen und Treppen. Der Ansatz ersetzt keine biologische Heilung, kann aber Mobilität, Training und Teilhabe erweitern.

Im September 2026 berichtete Lifeward über eine unabhängige Beobachtungsstudie mit zwölf Teilnehmenden. Alle konnten mit dem System Aufgaben in der Küche ausführen, zehn absolvierten Tätigkeiten der Körperpflege. Gegenüber der Nutzung eines Rollstuhls verbesserten sich nach Angaben des Unternehmens wahrgenommene Ausführung, Zufriedenheit und Schmerzen. Die kleine Pilotstudie ist kein Beleg für neuronale Regeneration, zeigt aber, wie Technik konkrete Alltagsbarrieren adressieren kann.

Stufe 3: Die frühe biologische Schadenskaskade beeinflussen

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) zielt mit ExoPTEN auf die akute Phase nach einer Rückenmarksverletzung. Nach dem ursprünglichen Trauma können Entzündungen und weitere molekulare Prozesse noch zusätzliches Nervengewebe schädigen. Der präklinische Kandidat nutzt mit einer therapeutischen Nutzlast beladene Exosomen und soll regenerative beziehungsweise neuroprotektive Prozesse unterstützen.

In Tierstudien meldete NurExone funktionelle Verbesserungen nach intranasaler Verabreichung. Für die geplante klinische Entwicklung wählte das Unternehmen später die intrathekale Gabe, weil sie einen etablierten Zugang zum zentralen Nervensystem bietet und sich nach Auffassung des Managements schneller in ein klinisches Programm übertragen lässt. Weitere präklinische Dosisstudien zeigten laut Unternehmen dosisabhängige Verbesserungen des Gangbilds.

Warum ein biologischer Ansatz die Kette ergänzen könnte

Der potenzielle Vorteil von ExoPTEN liegt nicht darin, Operation oder Rehabilitation zu ersetzen. NurExone möchte vielmehr eine Lücke zwischen Akutversorgung und langfristiger Rehabilitation schließen: die Möglichkeit, während eines frühen Zeitfensters auf die zellulären Prozesse im verletzten Gewebe einzuwirken.

Sollte eine solche Therapie künftig Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen zeigen, könnte sie die Ausgangslage für die nachfolgenden Stufen verändern. Schon begrenzte Verbesserungen von Motorik, Sensibilität oder autonomen Funktionen könnten für Betroffene eine hohe praktische Bedeutung besitzen. Auch wirtschaftlich wäre relevant, ob Folgekosten und Pflegebedarf reduziert werden. Diese Wirkung ist bislang jedoch eine Hypothese; ExoPTEN wurde noch nicht in Humanstudien geprüft.

6,4 Millionen US-Dollar sind mehr als eine Marktzahl

Die Kostenschätzung macht das Marktpotenzial sichtbar, sollte aber nicht mit einem unmittelbar adressierbaren Umsatz gleichgesetzt werden. Sie umfasst jahrzehntelange Versorgung und variiert stark nach Verletzungshöhe, Alter und individuellen Komplikationen. Für NurExone ist daher nicht die gesamte Summe pro Patient der erreichbare Markt. Relevant ist der Wert, den eine wirksame Akuttherapie innerhalb dieser langen Versorgungskette schaffen könnte.

Medtronic, Lifeward und NurExone zeigen, dass Rückenmarksversorgung kein einzelnes Produktproblem ist. Präzise Stabilisierung, technische Rehabilitation und biologische Reparatur bearbeiten unterschiedliche Folgen derselben Verletzung. Für NurExone eröffnet gerade diese Ergänzung eine klare Position: Der Kandidat muss nicht beweisen, dass er den Operationssaal oder das Exoskelett ersetzt. Er muss zeigen, dass eine frühe, reproduzierbare Behandlung das biologische Potenzial des verletzten Nervensystems verbessern kann. Dieser klinische Nachweis steht noch aus - wäre aber der entscheidende Schritt vom präklinischen Konzept zu einem neuen Baustein der Versorgung.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.uab.edu/dist/f/392/files/2026/03/Facts-and-Figures-English-02.26.26-Accessible.pdf

https://news.medtronic.com/2026-04-28-Medtronic-announces-CE-Mark-for-Stealth-AXiS-TM-surgical-system

https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/spinal-orthopedic/posterior-lumbar-spine/fixation-solutions/fixation-systems/cd-horizon-multiline-connector-spinal-system.html

https://golifeward.com/products/rewalkpersonal-exoskeleton/

https://ir.golifeward.com/news-releases/news-release-details/peer-reviewed-study-lifewards-rewalkr-exoskeleton-reports

https://nurexone.com/exopten-2/

https://www.drugdeliveryleader.com/doc/from-exosomes-to-nanodrugs-advancing-therapeutic-delivery-for-cns-repair-0001



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post 6,4 Millionen US-Dollar pro Patient: Warum Medtronic, Lifeward und NurExone an drei Stufen der Rückenmarksversorgung ansetzen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: IL0011331076,IE00BTN1Y115,CA67059R1091