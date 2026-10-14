von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Sibbern, SIX hat im ersten Halbjahr 2026 das höchste operative EBITDA ihrer Geschichte erzielt. Was waren die wichtigsten Treiber dieses Rekordergebnisses? Bjørn Sibbern. Entscheidend war, dass alle vier Geschäftseinheiten zum Ergebnis beigetragen haben. Günstige Marktbedingungen und eine hohe Handelsaktivität halfen insbesondere Exchanges und Securities Services. Gleichzeitig wuchsen Financial Information ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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