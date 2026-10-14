DJ Rio Tinto hält trotz Nahost-Spannungen an Eisenerz-Jahresprognose fest

Von David Winning

DOW JONES--Rio Tinto hält nach einem Plus beim Eisenerz-Absatz von 3 Prozent im dritten Quartal an der Jahresprognose für den weltweiten Eisenerzabsatz fest. Rio Tinto teilte mit, im dritten Geschäftsquartal 90,8 Millionen Tonnen Eisenerz verkauft zu haben, wovon der Großteil auf die umfangreichen Förderaktivitäten in der australischen Pilbara-Region entfiel. Das Management führte das Plus auf eine starke Minenleistung sowie solide Hafenlagerbestände des für die Stahlherstellung benötigten Rohstoffs zurück. Das Unternehmen bekräftigte seine Erwartungen für den weltweiten Eisenerzabsatz von 343 bis 366 Millionen Tonnen in den zwölf Monaten bis Dezember und behielt zugleich die Jahresproduktionsziele für die übrigen geförderten Rohstoffe unverändert bei.

Rio Tinto meldete für das dritte Quartal zudem eine Kupferförderung von 205.000 Tonnen, maßgeblich getragen von einem Anstieg um 27 Prozent im Jahresvergleich in der Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres belief sich die Kupferproduktion auf insgesamt 646.000 Tonnen, ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Chief Executive Simon Trott sagte, die Großprojekte des Unternehmens lägen weiterhin im Zeit- und Budgetplan. "Wir geben heute bekannt, dass wir seit Jahresbeginn eine Kapitalfreisetzung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erzielt haben, während wir unser Portfolio aktiv und diszipliniert steuern, um den langfristigen Wert zu maximieren", so Trott. Dieser Mittelzufluss ist Teil eines Programms von Rio Tinto zur Kapitalfreisetzung im Umfang von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar.

Der Nahostkonflikt trifft Bergbauunternehmen an einer empfindlichen Stelle, denn er sorgt für extreme Energiepreisschwankungen und treibt die Frachtraten nach oben. Rio Tinto erklärte dazu, die operativen Auswirkungen blieben weiterhin begrenzt und die Treibstoffversorgung sei dank Lagerpuffern und alternativer Beschaffungsquellen gesichert.

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