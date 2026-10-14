Vancouver, Kanada / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich bekannt zu geben, dass die Reparaturarbeiten am Lagerzapfen der primären Kugelmühle in seiner Mine Guanaceví erfolgreich abgeschlossen und der Ersatzlagerzapfen eingebaut wurde.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Reparaturarbeiten wurde die Erzverarbeitung bei Guanaceví wieder mit voller Kapazität aufgenommen (siehe die Pressemitteilung vom 22. September hier).

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei produzierenden Minen in Mexiko und Peru sowie einem umfangreichen Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

E-Mail: mailto:apettit@edrsilver.com

Website: http://www.edrsilver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung für angemessen hält, darunter unter anderem: der fortgesetzte Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen oder Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen verlassen.

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