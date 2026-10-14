Zug - Bossard hat im dritten Quartal 2026 mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode. Dabei half die Entwicklung in den Regionen Amerika und Asien ebenso wie diejenige in der Hauptregion Europa. Gegenüber dem zweiten Quartal hat das Wachstumstempo zugenommen. Der Umsatz des Industriezulieferers erhöhte sich im Vergleich zum dritten Quartal 2025 um 12,0 Prozent auf 296,1 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Mittwoch mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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