Johnson & Johnson hat im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn die Erwartungen übertroffen und sogar die Jahresprognose angehoben. Trotzdem brach die Aktie am Dienstag um -5,73% auf 248,61 US$ ein. Nach dem starken Kursanstieg im bisherigen Jahresverlauf reichten gute Konzernzahlen nicht mehr aus - der Markt störte sich vor allem an einer überraschend schwachen Medizintechnik-Sparte. MedTech enttäuscht zum zweiten Mal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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