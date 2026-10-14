Peking - Chinas Exporte haben im September ungeachtet des wachsenden Drucks von Handelspartnern deutlich zugelegt. In US-Dollar berechnet stiegen die Ausfuhren um 36,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie die Zollbehörde in Peking mitteilte. Auch die Importe erreichten mit 31 Prozent ein deutliches Plus. Der Handelsüberschuss im September lag damit bei rund 133 Milliarden US-Dollar (119 Mrd. Euro). Analysten hatten ein Exportwachstum von ungefähr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab