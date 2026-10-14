EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
/ Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
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Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt
Düsseldorf, 14. Oktober 2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat in Abstimmung mit den Joint Lead Managern ABG Sundal Collier ASA und Montega Markets GmbH den Zinssatz für die geplante Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN/ISIN: A5GS6W/NO0013759XXX) auf 8,00 % p.a. festgelegt. Damit liegt der Zinssatz im unteren Drittel der ursprünglich kommunizierten Zinsspanne von 7,75 % bis 8,50 % p.a.
Die Festlegung erfolgte auf Basis einer hohen Investorennachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern. Das angestrebte Zielvolumen von EUR 40 Mio. wurde bereits deutlich überschritten.
Die Umtauschangebote an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 laufen noch bis morgen Abend, 15. Oktober 2026, 18:00 Uhr (MESZ).
Derzeit ist es geplant, Neuzeichnungen via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite der Emittentin noch bis zum planmäßigen Ende am 19. Oktober 2026, 12:00 Uhr (MESZ), zu ermöglichen.
Der Emissionserlös dient im Wesentlichen der Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe. Damit stellt die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ihre Finanzierung frühzeitig auf eine langfristige Basis und schafft zugleich Spielraum für die strategische Weiterentwicklung ihres Markenportfolios mit Fokus auf das wachstumsstarke Better-for-you-Segment.
Weitere Informationen zur Emission einschließlich des rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekts stehen auf der Website der Emittentin unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur Verfügung.
Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031:
* vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
Kontakt:
Über Katjes Greenfood
WICHTIGER HINWEIS
14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
|Kaistraße 16
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 1592 1600
|E-Mail:
|info@katjesgreenfood.de
|Internet:
|https://www.katjesgreenfood.de
|ISIN:
|DE000A30VXXX, NO0013759XXX
|WKN:
|A30V3F, A5GS6W
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900FBPSZMKBSR1K04
|EQS News ID:
|2415294
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2415294 14.10.2026 CET/CEST