Zielvolumen von 40 Mio. Euro erreicht Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat den Zinskupon ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: NO0013759XXX) auf 8,00 % p. a. festgelegt. Der Kupon liegt damit im unteren Drittel der ursprünglichen Spanne von 7,75 % bis 8,50 %. Das angestrebte Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro wurde aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und privater Investoren bereits vorzeitig deutlich überschritten, das Zeichnungsfenster bleibt aber weiterhin geöffnet. Die Umtauschangebote für die Anleihe 2022/27 und das Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/26 laufen noch bis zum 15. Oktober 2026 um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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