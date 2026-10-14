Vattenfall und Fluence haben einen Vertrag über die Lieferung der Batteriespeicheranlage in Brunsbüttel sowie langfristige Serviceleistungen geschlossen. Dies teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Das Projekt ist am ehemaligen AKW-Standort des Energiekonzerns geplant. Bis Ende 2028 soll dort ein 4-Stunden-Batteriespeicher mit 254 Megawatt Leistung und über 1000 Megawattstunden Kapazität entstehen. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen. Der Anschluss des Speichers erfolgt dann Ende 2028 an das 380 Kilovolt-Netz des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Fluence will für das Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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