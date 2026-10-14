Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss bekommt die instabile geopolitische Lage in ihrem Flugbetrieb stark zu spüren. Heute überlagerten sich mehrere Krisen und verstärkten sich gegenseitig, sagte Swiss-CEO Jens Fehlinger in einem am Mittwoch publizierten Interview mit der Online-Plattform «Persönlich». Am deutlichsten spüre die Swiss im Flugbetrieb den Nahostkonflikt. «Gesperrte Lufträume zwingen uns zu grossen Umwegen und laufenden Anpassungen», so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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