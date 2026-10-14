BERLIN, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vattenfall und die Fluence Energy, Inc. ("Fluence") (NASDAQ: FLNC), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energiespeichersystemen, Dienstleistungen und Softwarelösungen zur Optimierung von Energieanlagen, haben einen Vertrag über die Lieferung der geplanten Batterieanlage in Brunsbüttel und langfristige Serviceleistungen geschlossen. Das Projekt mit einer Leistung von 254 MegawattMW und einer Speicherkapazität von über 1.000 MegawattstundenMWh zählt aktuell zu den größten Batteriespeicherprojekten in Deutschland und ist das bislang größte Batterieprojekt von Vattenfall. Das Projekt entsteht am Standort des Kernkraftwerks Brunsbüttel, das sich im Rückbau befindet, und soll Ende 2028 in Betrieb gehen.

Die Anlage ist für eine Speicherdauer von rund vier Stunden ausgelegt und nutzt die Gridstack Pro 5000 Plattform von Fluence. Die Batteriespeicherlösung umfasst Batteriesysteme, Leistungselektronik und ein Energiemanagementsystem und trägt zur Stärkung der Netzstabilität, zur Integration erneuerbarer Energien sowie zu einem zuverlässigen Betrieb des Stromsystems bei. Fluence wird das Projekt schlüsselfertig realisieren und sämtliche Leistungen von der Planung über Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme bis hin zu langfristigen Serviceleistungen erbringen. Damit soll eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit der Anlage über ihre gesamte Lebensdauer sichergestellt werden.

Deutschland ist laut SolarPower Europe aktuell der führende Batteriespeichermarkt in Europa mit einem Zubau von 6,6 GWh im Jahr 2025. Das Wachstum des deutschen Batteriespeichermarkts wird durch den raschen Ausbau von Wind- und Solarenergie, zunehmende Strompreisvolatilität, sinkende Technologiekosten und die Möglichkeit für Speicheranlagen, Erlöse aus Energiehandel und Netzdienstleistungen zu kombinieren, vorangetrieben.

"Projekte wie dieser Batteriespeicher leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Resilienz des Energiesystems und zur weiteren Integration erneuerbarer Stromerzeugung. Gemeinsam mit Fluence als langfristigem Partner schaffen wir eine flexible Anlage, die über viele Jahre hinweg auf die sich wandelnden Anforderungen der Strommärkte reagieren kann. Das Projekt stärkt unser Portfolio an Flexibilitätslösungen und unterstützt den Übergang weg von fossilen Energieträgern", sagt

Claus Wattendrup, Head of Solar & Batteries, Vattenfall

"Unsere langjährige Partnerschaft mit Vattenfall umfasst inzwischen acht Batteriespeicherprojekte drei europäischen Ländern und spiegelt unsere gemeinsame Vision eines flexibleres Energiesystems wider. Mit mehr als 20 realisierten Batteriespeicherprojekten in Deutschland Ist Fluence stolz darauf, bei diesem nächsten Kapitel eine führende Rolle zu spielen und den Ausbau von Batteriespeichern als kritische Energieinfrastruktur in Deutschland vornzutreiben", sagt

Julian Jansen, VP & Managing Director Fluence Germany

Das Batterieprojekt in Brunsbüttel ist ein zentraler Baustein der Flexibilitätsstrategie von Vattenfall und wird die bestehende Batteriekapazität des Unternehmens nahezu verdoppeln. Die Bauarbeiten sollen 2027 anlaufen. Die Inbetriebnahme der Batterieanlage und ihres Netzanschlusses an das 380-kV-Netz von 50Hertz ist für Ende 2028 vorgesehen.

Fakten zum Batterieprojekt Brunsbüttel

Leistung: 254 MW

Speicherkapazität: mehr als 1.000 MWh

Standort: Brunsbüttel, Schleswig-Holstein

Technologiepartner: Fluence

Leistungsumfang: Lieferung des Batteriespeichersystems sowie langfristiger Service

Netzanschluss: 380-kV-Netz von 50Hertz

Geplante Inbetriebnahme: Ende 2028

Bedeutung: Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien und zur Erhöhung der Netzflexibilität





Über Vattenfall

Vattenfall ist ein europäisches Energieunternehmen mit rund 21.000 Mitarbeitenden, das seit über 100 Jahren Industrie und Haushalte mit Energie versorgt und den Lebensstil durch Innovationen modernisiert. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, fossilfrei zu werden und durch Partnerschaften nachhaltige Wege zur Elektrifizierung von Industrie, Transport und Haushalten voranzutreiben.

Über Fluence

Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Energiespeicherlösungen und Software zur Optimierung von erneuerbaren Energien und Energiesystemen. Die Lösungen und Betriebsservices von Fluence leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Stabilität und Resilienz von Stromnetzen - von der Energieversorgung innovativer, KI basierter Rechenzentren bis hin zur effizienten Integration und Nutzung erneuerbarer Energieportfolios. Mit Projekten im Gigawatt-Maßstab, die in nahezu 50 Märkten weltweit entwickelt, umgesetzt und betrieben werden, trägt Fluence maßgeblich zur Weiterentwicklung der Energieversorgung und zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende bei. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere?website, oder folgen uns auf?LinkedIn?oder?X.

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Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken und Unsicherheiten auf, wobei es uns weder möglich ist, all diese Risikofaktoren vorherzusagen, noch die Auswirkungen all dieser Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß zu beurteilen, mit welchem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen als fehlerhaft erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in wesentlichen Punkten von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Wir weisen Sie darauf hin, sich auf die in dieser Pressemitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen nicht vollumfänglich zu verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für das Datum, an dem die jeweilige Aussage vorgenommen wurde. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten oder von denen wir nachträglich Kenntnis erlangen, sofern nicht gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben ist.

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