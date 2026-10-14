Ein einziger Zeitungsbericht aus China hat am Dienstag gereicht, um die deutschen Chip-Nebenwerte auf Talfahrt zu schicken. Der chinesische Speicherchiphersteller CXMT soll große technologische Fortschritte gemacht haben, und die Sorge vor neuer Konkurrenz traf die zweite Reihe besonders hart. Elmos Semiconductor verlor 6,3 Prozent, Suss Microtec und Aixtron jeweils rund 3 Prozent, Siltronic 2,4 Prozent. Im SDax rutschte außerdem Vossloh nach einem skeptischen Analystenkommentar um 6,4 Prozent ab. Heute früh kam dann ein Signal aus den Niederlanden, das die Lage in einem anderen Licht erscheinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt