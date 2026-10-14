Hongkong - Die Bank SinoPac, eine Tochtergesellschaft der in Taiwan ansässigen SinoPac Financial Holdings Company Ltd., hat die Avaloq-Plattform erfolgreich implementiert. Avaloq dient nun als Kernsystem für das Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank in Hongkong und bietet eine skalierbare operative Grundlage, um das weitere Geschäftswachstum zu unterstützen, die Kundenbetreuung zu verbessern und neue Vermögensverwaltungsangebote effizienter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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