Zürich - Aufgrund einer Gesetzesänderung steuern die Firmenkonkurse 2026 auf ein Rekordniveau zu. Gleichzeitig dürfte auch die Zahl der Firmengründungen in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreichen. Konkret stieg die Zahl der Firmeninsolvenzen in den ersten neun Monaten des Jahres um knapp 38 Prozent auf 13'660. Im September alleine wurden zudem erstmals über 1800 Konkurse über Firmen verhängt, wie der Gläubigerverband Creditreform am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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