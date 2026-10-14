Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt Betreibern kleiner Anlagen konkrete Maßnahmen gegen Cyberangriffe. Die Hinweise für vernetzte Steuerungssysteme betreffen auch die Stromerzeugung. Das BSI fordert Betreiber auf, den direkten Internetzugriff auf vernetzte Steuerungssysteme zu unterbinden. In seiner Mitteilung vom 13. Oktober 2026 nennt das Bundesamt insbesondere kleine industrielle und vergleichbare Anlagen als Zielgruppe. Dazu gehören Anlagen zur Stromerzeugung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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