Zürich - Das Contact Center wird durch den gezielten Einsatz von KI zum zentralen Informationskanal für das Topmanagement. Das Tool Speech Analytics von Spitch macht dabei transparent, wo im Kundenservice der Schuh drückt. Vom Zuhören zum Handeln: Wo der KI-Einstieg wirklich gelingtViele Unternehmen möchten Künstliche Intelligenz im Kundenservice nutzen, stehen aber vor der Frage, wie sie am besten starten sollen. Spitch, ein Schweizer Anbieter von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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