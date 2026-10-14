Zürich - Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sind im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal hat sich die Preisentwicklung allerdings deutlich abgeschwächt. Bei Eigentumswohnungen im mittleren Preissegment betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal 4,6 Prozent, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Immobilienberatungsunternehmens Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) hervorgeht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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