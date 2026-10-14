Veldhoven - Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt den Chipausrüster ASML weiter an. Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal deutlich. Für die weitere Entwicklung zeigten sich die Niederländer optimistisch und hoben ihre bei Analysten viel beachtete Kapazitätsprognose an. Zudem geht ASML für das laufende Jahr bei Umsatz und Profitabilität nun von den oberen Enden der jeweiligen Spannen aus. Die kurz- und mittelfristige Nachfrage der Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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