NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um 1 Prozent, reduzierte jene für 2027 aber um 1 Prozent./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007188757
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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