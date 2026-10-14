Die DWD-Karte zur Globalstrahlung September 2026 zeigt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Die ergänzende Wetterbilanz weist für den Süden außergewöhnlich viel Sonnenschein aus, während der äußerste Norden deutlich trüber blieb. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichte die Globalstrahlung im September 2026 deutschlandweit Monatssummen zwischen 83 und 140 kWh/m². Das Bundesmittel betrug gerundet 109 kWh/m². Die niedrigsten Werte lagen im Norden an der Grenze zu Dänemark. Die höchsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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