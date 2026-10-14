Innsbruck - Der Immobilieninvestor René Benko wechselt vom Gefängnis in den Hausarrest mit Fussfessel. Ein entsprechender Antrag des Signa-Gründers wurde vom Landesgericht Innsbruck gewährt, wie eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sein Anwalt hatte argumentiert, dass Benko sich nur ausserhalb des Gefängnisses angemessen auf weitere Verfahren vorbereiten könne. Der Ex-Milliardär war erst im September in einem teilweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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