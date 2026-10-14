Bern - Die Notfallpläne der Zürcher Kantonalbank (ZKB) und von Raiffeisen erfüllen die regulatorischen Anforderungen. Der Notfallplan von Postfinance weist dagegen weiterhin Lücken auf. Die Stablisierungspläne der drei inlandorientierten systemrelevanten Banken hat die Finanzmarktaufsicht Finma dagegen erneut genehmigt. Die Postfinance hat nach Angaben der Finma vom Mittwoch die Vorgaben zu zusätzlichen verlustabsorbierenden Mitteln seit Ende 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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