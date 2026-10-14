Es sieht nicht gut aus für die Almonty-Aktie. Innerhalb von nicht einmal fünf Wochen haben sich über -40% des Börsenwerts des Wolframproduzenten in Luft aufgelöst. Warum will die Börse derzeit nichts mehr von der Almonty-Aktie wissen und ist sie unter 10 € ein Must-have für Anleger? Der Wolframpreis geht zurück Ein wesentlicher Bewertungsfaktor der Almonty Industies-Aktie ist selbstverständlich der Weltmarktpreis für Wolfram. Nach einer starken Rallye ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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