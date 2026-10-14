Geht es um potenzielle Sturmschäden im Geschäftsjahr 2026, dann kann die Allianz überaus positiv in die Zukunft blicken. Denn die Hurrikan-Saison verläuft bislang historisch ruhig. Etwas stürmischer sieht es hingegen bei den Zinsen aus. Die sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen und drücken auf die Kurse der Anleihen. Am 12. November stehen die Q3-Zahlen der Allianz auf der Agenda. Dann wird sich zeigen, welche Effekte in den Zahlen dominieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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