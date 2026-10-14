DJ PTA-NVR: Epigenomics AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
Epigenomics AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Heidelberg (pta000/14.10.2026/11:10 UTC+2) - Veröffentlichung
1. Emittent Epigenomics AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 14.10.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 1.096.220 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
(Ende)
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Aussender: Epigenomics AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 6492487 E-Mail: info@epigenomics.com Website: www.epigenomics.com ISIN(s): DE000A37FT41 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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October 14, 2026 05:10 ET (09:10 GMT)