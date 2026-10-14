Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 14.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dreißigtausend potenzielle Verkäufer und fast keine konkurrierenden Bieter
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
EP

WKN: A37FT4 | ISIN: DE000A37FT41 | Ticker-Symbol: ECX
Frankfurt
14.10.26 | 08:03
0,950 Euro
-20,17 % -0,240
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
EPIGENOMICS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EPIGENOMICS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,4001,25014:44
Dow Jones News
14.10.2026 14:03 Uhr
183 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Epigenomics AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Anpassung des Wandlungspreises der Wandelanleihe 2021/2027

DJ PTA-News: Epigenomics AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Anpassung des Wandlungspreises der Wandelanleihe 2021/2027

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Epigenomics AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Anpassung des Wandlungspreises der Wandelanleihe 2021/2027

Heidelberg (pta000/14.10.2026/13:30 UTC+2)

Epigenomics AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Anpassung des Wandlungspreises der Wandelanleihe 2021/2027

Heidelberg, 14. Oktober 2026 - Die Epigenomics AG gibt bekannt, dass die am 27. Mai 2026 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 219.244,00 durchgeführt wurde. Dabei wurden 219.244 neue auf den Namen lautende Stückaktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Die Eintragung der Kapitalerhöhung und der entsprechenden Satzungsänderung erfolgte am 14. Oktober 2026.

Gemäß -- 12 Abs. 2 der Anleihebedingungen der Pflichtwandelanleihe 2021/2027 hat die Emittentin entschieden, anstelle der Einräumung von Bezugsrechten an die Inhaber der Pflichtwandelanleihe den Wandlungspreis nach der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Formel anzupassen.

Aus dem angepassten Wandlungspreis errechnet sich ein angepasstes Wandlungsverhältnis von 1 (bzw. entsprechend dem Nennbetrag EUR 100): 4,7438. Die Anpassung des Wandlungspreises und das angepasste Wandlungsverhältnis werden gemäß -- 12 (11) der Anleihebedingungen am Tag nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Emittentin, somit am 15. Oktober 2026 wirksam. Der angepasste Wandlungspreis ist auch auf der Website der Gesellschaft (https://www.epigenomics.com/de/wandelanleihe-2021-2027/) abrufbar. Das Formular für die Wandlungserklärung bleibt unverändert. Es ist ebenfalls auf der Website der Gesellschaft abrufbar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Epigenomics AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 6492487 
E-Mail:        info@epigenomics.com 
Website:       www.epigenomics.com 
ISIN(s):       DE000A37FT41 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791977400437 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.