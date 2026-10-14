DJ PTA-News: Epigenomics AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Anpassung des Wandlungspreises der Wandelanleihe 2021/2027

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Epigenomics AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Anpassung des Wandlungspreises der Wandelanleihe 2021/2027

Heidelberg (pta000/14.10.2026/13:30 UTC+2)

Epigenomics AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Anpassung des Wandlungspreises der Wandelanleihe 2021/2027

Heidelberg, 14. Oktober 2026 - Die Epigenomics AG gibt bekannt, dass die am 27. Mai 2026 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 219.244,00 durchgeführt wurde. Dabei wurden 219.244 neue auf den Namen lautende Stückaktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Die Eintragung der Kapitalerhöhung und der entsprechenden Satzungsänderung erfolgte am 14. Oktober 2026.

Gemäß -- 12 Abs. 2 der Anleihebedingungen der Pflichtwandelanleihe 2021/2027 hat die Emittentin entschieden, anstelle der Einräumung von Bezugsrechten an die Inhaber der Pflichtwandelanleihe den Wandlungspreis nach der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Formel anzupassen.

Aus dem angepassten Wandlungspreis errechnet sich ein angepasstes Wandlungsverhältnis von 1 (bzw. entsprechend dem Nennbetrag EUR 100): 4,7438. Die Anpassung des Wandlungspreises und das angepasste Wandlungsverhältnis werden gemäß -- 12 (11) der Anleihebedingungen am Tag nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Emittentin, somit am 15. Oktober 2026 wirksam. Der angepasste Wandlungspreis ist auch auf der Website der Gesellschaft (https://www.epigenomics.com/de/wandelanleihe-2021-2027/) abrufbar. Das Formular für die Wandlungserklärung bleibt unverändert. Es ist ebenfalls auf der Website der Gesellschaft abrufbar.

(Ende)

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Aussender: Epigenomics AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 6492487 E-Mail: info@epigenomics.com Website: www.epigenomics.com ISIN(s): DE000A37FT41 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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October 14, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)