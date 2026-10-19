DJ PTA-PVR: Epigenomics AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Epigenomics AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Heidelberg (pta000/19.10.2026/15:09 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Epigenomics AG Legal Entity Identifier (LEI): 549300X1C4U862NDLN97 Straße, Hausnr: Ziegelhäuser Landstraße 3 PLZ: 69120 Ort: Heidelberg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours Geburtsdatum: 28.07.1961

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

5. Datum der Schwellenberührung 14.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 29,95 45,40 75,35 1.096.220 letzte 29,06 56,75 85,81 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A37FT41 0 328.365 0,00 29,95 Summe: 328.365 29,95

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Laufzeit Abwicklung absolut in % Pflichtwandelanleihe 30.09.2027 01.10.2021 bis n/a 497.635 45,40 2021/2027 15.07.2027 Summe: 497.635 45,40

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher - Wilhelm K. T. Zours - DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 24,60 21,76 46,36 - 2invest AG 23,63 26,12

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 16.10.2026

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Epigenomics AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 6492487 E-Mail: info@epigenomics.com Website: www.epigenomics.com ISIN(s): DE000A37FT41 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792415340502 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 09:09 ET (13:09 GMT)