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EP

WKN: A37FT4 | ISIN: DE000A37FT41 | Ticker-Symbol: ECX
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19.10.26 | 08:03
0,870 Euro
0,00 % 0,000
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Biotechnologie
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EPIGENOMICS AG Chart 1 Jahr
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EPIGENOMICS AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
19.10.2026 15:45 Uhr
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PTA-PVR: Epigenomics AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Epigenomics AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Epigenomics AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Heidelberg (pta000/19.10.2026/15:09 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Epigenomics AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 549300X1C4U862NDLN97 
Straße, Hausnr:         Ziegelhäuser Landstraße 3 
PLZ:              69120 
Ort:              Heidelberg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours Geburtsdatum: 28.07.1961

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

5. Datum der Schwellenberührung 14.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   29,95          45,40             75,35          1.096.220 
  letzte   29,06          56,75             85,81 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A37FT41 0             328.365            0,00          29,95 
  Summe:                      328.365                       29,95

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des Instruments  Verfalldatum Ausübungszeitraum /  Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte 
                      Laufzeit         Abwicklung        absolut     in % 
Pflichtwandelanleihe  30.09.2027  01.10.2021 bis     n/a              497.635     45,40 
2021/2027              15.07.2027 
                                       Summe:         497.635    45,40

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen        Stimmrechte in %, wenn 3%  Instrumente in %, wenn 5%   Summe in %, wenn 5% 
                        oder höher          oder höher        oder höher 
- Wilhelm K. T. Zours 
- DELPHI Unternehmensberatung 
Aktiengesellschaft 
- VV Beteiligungen Aktiengesellschaft 
- Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 24,60            21,76            46,36 
- 2invest AG                            23,63            26,12

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 16.10.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Epigenomics AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 6492487 
E-Mail:        info@epigenomics.com 
Website:       www.epigenomics.com 
ISIN(s):       DE000A37FT41 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792415340502 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 09:09 ET (13:09 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

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Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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