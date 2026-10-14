Bei Kion (ISIN: DE000KGX8881) hat sich der Ausblick deutlich eingetrübt. Der Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik hat am 14. Oktober 2026 vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und zugleich seine Jahresprognose gesenkt. Beim Umsatz bewegt sich das Unternehmen mit rund 2,835 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen, beim Ergebnis bleibt es dagegen darunter. Schwerer als die Delle im Quartal wiegt allerdings eine zweite Nachricht. Die angestrebte zweistellige bereinigte operative Marge rückt zeitlich nach hinten und wird nun erst für die Zeit nach 2027 erwartet. Für den MDAX-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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