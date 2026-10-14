Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Für das dritte Quartal 2026 erwartet der Vorstand der KION GROUP AG (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888) auf Basis der vorläufigen Ergebnisse auf Ebene der KION Group Umsatzerlöse im Rahmen der Markterwartungen von rund 2.835 Mio. EUR sowie ein EBIT bereinigt von rund 203 Mio. EUR, das unter den Markterwartungen liegt (Vara Research-Konsensus Stand: 14. Oktober 2026: 211 Mio. EUR), so KION in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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