Paderborn - Krypto-Zahlungen sind nach dem Hype-Zyklus nicht verschwunden. Sie haben hinter den Kulissen eine praktischere Rolle gefunden, insbesondere durch die Abwicklung mit Stablecoins und grenzüberschreitende Zahlungswege. Für Zahlungsdienstleister, Acquirer und Paytech-Unternehmen stellt sich nun die Frage, ob Kryptowährungen ein echtes Problem für Händler lösen, ohne dabei unnötige Komplexität zu verursachen. Was ist aus den Krypto-Zahlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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