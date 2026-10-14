Die Infineon-Aktie zeigt sich nach dem jüngsten Ausverkauf wieder etwas freundlicher. In meiner letzten Analyse hatte ich einen Rücklauf bis zur Unterstützung bei 54,26 € favorisiert. Dieses Kursziel wurde inzwischen punktgenau erreicht und seither läuft eine technische Gegenbewegung. Doch die Erholung dürfte nur von kurzer Dauer sein, denn bereits oberhalb von 58,74 € warten die nächsten charttechnischen Hürden. Droht anschließend die Fortsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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