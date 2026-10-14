Die Lufthansa-Aktie gehört am heutigen Mittwoch zu den schwächsten Werten im MDax und verliert 1,5% auf 7,09 €. Damit nähert sich der Kurs den Zwischentiefs aus März und April und damit dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Auslöser ist der kräftige Anstieg der Energiepreise, der die gesamte Branche trifft. Damit stellt sich die Frage: Wie stark belastet das teure Kerosin die Ertragslage der Airline tatsächlich? Der Ölpreis zieht an Brent-Öl kostete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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