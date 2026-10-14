Nun geht es an Eingemachte! Die Handelswoche steuert auf ihren vermeintlichen Höhepunkt zu. In den USA stehen eminent wichtige Preisdaten zur Veröffentlichung an. Zudem bittet die Fed um Aufmerksamkeit. Die Veröffentlichung des Beige Books könnte die Märkte durcheinanderwirbeln. Im Vorfeld der US-Daten bleibt der DAX in Deckung. Die Rheinmetall-Aktie erholt sich hingegen. Möglicherweise ist das die Trendwende, möglicherweise aber auch nur ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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