Amazon: AWS-Segment überzeugt mit 37 % Wachstum und der Anthropic-Deal bindet Cloud-Kunden

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 250 2027/09: Basiswert Amazon.comDN4GGAQuelle: DZ BANK: Geld 14.10. 13:12:12, Brief 14.10. 13:12:18
193,20 EUR 193,22 EUR 0,28% Basiswertkurs: 258,61 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ, 13.10. Max Rendite 15,64% Discount in % 16,40% Abstand zum Cap in % -3,33% Max Rendite in % p.a. 16,62% p.a. Cap 250,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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