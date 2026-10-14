Amazon: AWS-Segment überzeugt mit 37 % Wachstum und der Anthropic-Deal bindet Cloud-Kunden

Das Cloud-Segment AWS von Amazon wuchs im 2. Quartal 2026 um beinahe 37 % auf 42,2 Mrd. USD und sichert die Ertragskraft des Unternehmens. Die Investitionen in Anthropic wirken sich signifikant auf das Bilanzergebnis aus und verzahnen die KI-Modelle eng mit der AWS-Plattform. Der Konzern forciert die Entwicklung eigener Halbleiter, wodurch das KI- und Chipgeschäft laut aktuellen Unternehmensangaben mittlerweile eine annualisierte Umsatzrate von über 25 Mrd. USD erreicht.

Fundament und adressierte Wachstumsmärkte des Konzerns

Das Geschäftsmodell von Amazon ruht nicht mehr ausschließlich auf dem elektronischen Handel, was die Zahlen des zweiten Quartals vom 30. Juli unterstreichen. Mit einem Gesamtumsatz von 200,6 Mrd. USD (ein Zuwachs von 20 % im Jahresvergleich) rückt für Anleger besonders die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) in den Fokus, da diese strukturell hohe Margen abwirft. Der Konzern adressiert hiermit die andauernde Digitalisierung von Unternehmensprozessen und den steigenden Bedarf an global verfügbaren Rechenkapazitäten. Ein wesentlicher Wachstumstrend ist die Implementierung von maschinellem Lernen in industrielle Abläufe. Amazon stellt dafür die Server-Infrastruktur bereit und entwickelt die zugrundeliegenden Softwarewerkzeuge. Durch diese vertikale Integration versucht das Unternehmen, Geschäftskunden an sein Ökosystem zu binden und Skaleneffekte zu nutzen. Die Cloud-Sparte wuchs zuletzt auf 42,2 Mrd. USD, was zyklische Schwankungen im Einzelhandelsgeschäft bilanziell ausgleicht und zu einem operativen Gesamteinkommen von 27,5 Mrd. USD beitrug.

Strategische Beteiligung an Anthropic als technologischer Hebel

Ein wesentlicher Baustein der aktuellen Unternehmensstrategie ist die weitreichende Beteiligung an dem KI-Entwicklerunternehmen Anthropic, in welches Amazon Milliarden investiert hat. Im Q2-Bericht wies Amazon erhebliche nicht-operative Erträge aus, die primär auf diese strategischen Investitionen zurückzuführen sind. Ziel der Kapitalmaßnahme ist es, die KI-Modelle von Anthropic eng mit der Cloud-Architektur von AWS zu verzahnen. Aus der Perspektive des Konzerns geht es darum, Entwicklern einen Zugang zu Sprachmodellen zu bieten, ohne dass diese die AWS-Plattform verlassen müssen. Diese Investition dient zudem der Absicherung von Marktanteilen im direkten Wettbewerb mit anderen Technologieanbietern. Die Verzahnung ermöglicht es Amazon, spezifische Lösungen anzubieten und die eigenen Server-Ressourcen effizient auszulasten.

Eigene Infrastruktur und die Rolle von maßgeschneiderten Halbleitern

Der Konzern konzentriert sich auf die Entwicklung eigener Halbleiter, um die Abhängigkeit von externen Chip-Zulieferern zu reduzieren und die Kostenstruktur für das Training von KI-Modellen zu kontrollieren. Produkte wie die Trainium- und Inferentia-Chips spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Anthropic und andere KI-Unternehmen haben sich im Rahmen von Partnerschaften dazu verpflichtet, diese hauseigenen Chips für künftige Entwicklungszyklen zu nutzen. Die Geschäftsführung von Amazon wertet dies als Bestätigung der eigenen Hardware-Strategie. CEO Andy Jassy äußerte sich zur jüngsten Geschäftsentwicklung anlässlich der Quartalszahlen sachlich: "Unsere KI- und Chip-Geschäfte haben jeweils eine Run-Rate von mehr als 25 Mrd. USD übertroffen." Diese Ausrichtung soll langfristig die Profitabilität der Cloud-Sparte sowie die preisliche Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Integration in das Ökosystem und Perspektiven für Anleger

Für Investoren verdeutlichen die Q2-Zahlen, wie Amazon versucht, den gesamten Technologie-Stack von der Hardware über die Infrastruktur bis hin zur Softwareanwendung abzubilden. Anstatt lediglich als Vermittler von Fremdtechnologie zu agieren, positioniert sich das Unternehmen als direkter Anbieter essenzieller Infrastrukturbausteine. Dieser Ansatz bindet jedoch signifikante Kapitalreserven; so beliefen sich die Nettoausgaben für Sachanlagen in den letzten zwölf Monaten auf eine merkliche Summe, die primär durch den Aufbau von KI-Infrastruktur getrieben ist. Der Konzern geht davon aus, dass die Nachfrage nach Rechenleistung diese Ausgaben rechtfertigt und langfristige wiederkehrende Umsätze generiert. Durch den Fokus auf systemische Relevanz bei Firmenkunden strebt das Management eine stetige Entwicklung an. Anleger wägen bei der Bewertung des Unternehmens daher die hohen laufenden Investitionskosten gegen das dokumentierte Umsatzwachstum und den steigenden operativen Cashflow ab.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Amazon.com Inc.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Amazon.com Inc. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN4GGA, das am 24.09.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Amazon.com Inc. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Amazon.com Inc. an der maßgeblichen Börse am 17.09.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 250,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.09.2027 haben und davon ausgehen, dass die Amazon.com Inc. am 17.09.2027 auf oder über 250,00 USD liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 13.10.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG