Bochum - Nach dem tödlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Hofstede, bei dem drei Personen ums Leben gekommen sind, ist eine Person festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Demnach kann ein technischer Defekt als Brandursache für das Feuer, das am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen war, ausgeschlossen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen, auch mithilfe eines Brandsachverständigen, habe sich ein Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Anwohner des betroffenen Hauses ergeben, hieß es. Er wurde vorläufig festgenommen und bereits von Ermittlern der Mordkommission vernommen.
Die drei Verstorbenen konnten identifiziert werden. Es handelt sich um zwei Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren und einen 26-jährigen Mann. Alle drei besitzen die indische Staatsangehörigkeit. Die weiteren Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum von der Mordkommission fortgeführt.
Demnach kann ein technischer Defekt als Brandursache für das Feuer, das am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen war, ausgeschlossen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen, auch mithilfe eines Brandsachverständigen, habe sich ein Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Anwohner des betroffenen Hauses ergeben, hieß es. Er wurde vorläufig festgenommen und bereits von Ermittlern der Mordkommission vernommen.
Die drei Verstorbenen konnten identifiziert werden. Es handelt sich um zwei Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren und einen 26-jährigen Mann. Alle drei besitzen die indische Staatsangehörigkeit. Die weiteren Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum von der Mordkommission fortgeführt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur