Bern - Die Schweizer Armee soll Systeme erhalten, um elektromagnetische Signale von Gegnern zu stören. Der Bundesrat hat am Mittwoch den Beitritt zu einer Kooperation mit den Niederlanden, Deutschland und weiteren Partnern beschlossen. Konkret schliesst sich die Schweiz dem Memorandum of Understanding (MoU) «Knifefish» an, wie es in einer Mitteilung hiess. Neben den Niederlanden beteiligen sich bereits Deutschland und Dänemark daran, während Schweden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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