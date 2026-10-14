Berlin - Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat am Mittwoch im Bundestag seinen Amtseid geleistet.
Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war am Vortag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt worden. Er trat damit die Nachfolge von Bärbel Bas an, die am Montag überraschend aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt als Ministerin sowie als Vorsitzende der SPD erklärt hatte.
Ob in den nächsten Wochen noch weitere Änderungen im Kabinett anstehen, ist noch unklar. Voraussichtlich im Januar soll die gesamte SPD-Führung neugewählt werden, wobei auch das Amt des noch verbleibenden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil wackeln könnte. Die SPD hatte sich zudem immer für Geschlechterparität im Kabinett eingesetzt, wovon man sich nach dem Amtswechsel von Bas auf Schweitzer weiter entfernt.
Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war am Vortag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt worden. Er trat damit die Nachfolge von Bärbel Bas an, die am Montag überraschend aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt als Ministerin sowie als Vorsitzende der SPD erklärt hatte.
Ob in den nächsten Wochen noch weitere Änderungen im Kabinett anstehen, ist noch unklar. Voraussichtlich im Januar soll die gesamte SPD-Führung neugewählt werden, wobei auch das Amt des noch verbleibenden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil wackeln könnte. Die SPD hatte sich zudem immer für Geschlechterparität im Kabinett eingesetzt, wovon man sich nach dem Amtswechsel von Bas auf Schweitzer weiter entfernt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur