Freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) übernimmt die restlichen Anteile an seiner Fernsehtochter waipu.tv und hält damit künftig 100 Prozent. Das hat der Mobilfunk- und TV-Anbieter am 13. Oktober 2026 bekannt gegeben. Rund ein Viertel der Anteile an der Betreibergesellschaft Exaring lag bisher bei Minderheitsaktionären. Für diese zahlt Freenet zunächst rund 76 Millionen Euro, finanziert vollständig aus vorhandenen Mitteln. Das Management spricht von einer sehr attraktiven Bewertung. Ein Blick auf die Details zeigt, dass der endgültige Preis von der weiteren Entwicklung der IPTV-Plattform abhängt. Was Freenet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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