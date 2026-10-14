Der Wind- und Solarprojektierer PNE (ISIN: DE000A0JBPG2) hat am 13. Oktober 2026 seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr gesenkt. Für das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, erwartet das Unternehmen nun 60 bis 75 Millionen Euro. Das normalisierte EBITDA soll bei 65 bis 80 Millionen Euro liegen. Gleichzeitig betont der Vorstand, dass das operative Geschäft gut läuft. Beides passt zusammen, wenn man das Geschäftsmodell betrachtet. Bei Projektierern hängt das Jahresergebnis stark davon ab, wann ein Verkauf tatsächlich abgeschlossen wird. Warum PNE die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt