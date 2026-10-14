Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben Enertrag, SMA und Partner den Baustart für den Batteriespeicher Bertikow eingeläutet. Die Anlage hat eine Leistung von 200 Megawatt und eine Kapazität von 840 Megawattstunden. Der Speicher wird direkt am Netzverknüpfungspunkt Bertikow in der Uckermark errichtet, einem zentralen Knotenpunkt im nordostdeutschen Übertragungsnetz. Der Batteriegroßspeicher soll künftig unter anderem Systemdienstleistungen für das Stromnetz liefern, etwa durch netzbildende Betriebsweisen. Das ergänzt den Arbitrage-Handel. Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen. SMA liefert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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