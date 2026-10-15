In der brandenburgischen Uckermark soll der Batteriespeicher Bertikow Erzeugungsspitzen aus Wind- und Solarenergie aufnehmen und Systemdienstleistungen bereitstellen. Die SMA Solar Technology AG liefert die Leistungselektronik und Technik für netzbildende Betriebsweisen. Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen. Enlight Renewable Energy und Enertrag haben am 13. Oktober gemeinsam mit Projektpartnern den symbolischen ersten Spatenstich für ihr gemeinsames Batteriespeicher Bertikow vorgenommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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