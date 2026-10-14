Die PNE-Aktie bricht am heutigen Mittwoch um 18,3% auf 5,80 € ein und fällt damit auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren. Auslöser ist eine Kappung der Jahresergebnisziele, die den Windparkentwickler ans Ende des SDax befördert. Seit dem Jahreswechsel steht ein Minus von rund 43% zu Buche. Damit stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine übertriebene Reaktion oder um den Beginn eines handfesten Finanzierungsproblems? Projekte verschieben sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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