Die Kion-Aktie durchlief am Mittwoch ein Wechselbad: Zunächst brach der Kurs um 7% ein, am Ende stand ein Plus von +3,9% auf 36,63 €. Auslöser war eine gesenkte Jahresprognose samt Verschiebung der Mittelfristziele wegen schwacher Stapler-Nachfrage. Damit stellt sich die Frage: Haben Anleger die Warnung zu Recht abgehakt, oder ist der Rebound nur eine Momentaufnahme? Schwache Stapler-Nachfrage belastet Kion hat den Ausblick für das laufende Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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