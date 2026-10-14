Bund und Länder wollen die Netzfinanzierung für Stadtwerke mit nachrangigem Kapital und gemeinsamen Garantien erleichtern. Ein geplantes Angebot über Landesförderinstitute soll die finanzielle Basis für Investitionen in Stromverteil- und Wärmenetze stärken. Für die Netzfinanzierung für Stadtwerke bietet der Bund den Ländern ein gemeinsames Mezzanin-Angebot im Rahmen des Deutschlandfonds an. Dafür würde die KfW den Landesförderinstituten Globaldarlehen gewähren. Die Institute würden das nachrangige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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