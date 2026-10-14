Der EURO Composite Index der Schweizer Beratungsgesellschaft Pexapark stieg im September um fünf Prozent. Das ist vor allem auf höhere Startterminkurse in den meisten europäischen Märkten zurückzuführen. Steigende Gaspreise trieben die beizulegenden Zeitwerte der Stromabnahmeverträge (PPA) in die Höhe. Zudem trugen Kalibrierungsanpassungen zum Plus bei. Großbritannien verzeichnete mit 10,9 Prozent den größten monatlichen Anstieg, gefolgt von Italien und Polen (jeweils 6,9 Prozent), den nordischen Ländern (4,3 Prozent) und den Niederlanden (4,1 Prozent). Deutschland und Frankreich verzeichneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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